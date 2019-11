महाराष्ट्र: फ्लोर टेस्ट पर बोले संजय राउत, 30 मिनट में हम साबित कर सकते हैं बहुमत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। सरकार गठन के बाद राज्य की राजनीति और ज्यादा गरमा गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को कल शाम पांच बजे से पहले बहुमत साबित करने के लिए कहा है। कोर्ट के इस फैसले पर सियासी हलचल तेज है और ताबड़तोड़ राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं।

कोर्ट के फैसले पर शिवसेना ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर कहा है कि सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने फडणवीस सरकार को 30 घंटे का वक्त दिया है। लेकिन, हम 30 मिनट में बहुमत साबित कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और NCP की ही सरकार बनेगी। वहीं, कोर्ट के फैसले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ट्वीट कि मैं लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं। यह खुशी की बात है कि महाराष्ट्र का फैसला संविधान दिवस पर आया है, यह भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को एक श्रद्धांजलि है।

Sanjay Raut , Shiv Sena on Maharashtra Floor Test tomorrow: Truth has won. The court has given 30 hours, we can prove majority in 30 minutes. pic.twitter.com/zXfsqn7Iw4