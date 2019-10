महाराष्ट्र में सियासी संकटः फडणवीस के बयान के बाद शिवसेना ने भाजपा के साथ बैठक रद्द की

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर लगता है प्रदेश में सियासी संकट छा गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 50-50 फॉर्मूले को दरकिनार करने वाले बयान के कुछ घंटों बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ होने वाली बैठक को रद्द कर दिया।

शिवसेना द्वारा मंगलवार शाम को होने वाली बैठक रद्द किए जाने से अब दोनों दलों के बीच दूरी के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

इस संबंध में शिवसेना नेता संजय राउत ने मीडिया को बताया कि बैठक चार बजे होनी थी, लेकिन सत्ता के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने इसे रद्द कर दिया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत शिवसेना के कई नेताओं को शामिल होना था।

