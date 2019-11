महाराष्ट्रः मातोश्री पर शुरू हुई शिवसेना की बैठक, बड़े फैसले की तैयारी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम अब रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के ट्विस्ट के बाद अब शिवसेना और बीजेपी दोनों अपनी-अपनी रणनीति को अंतिर रूप देने में जुट गए हैं। गुरुवार की सुबह से ही दोनों दलों ने अपने-अपने विधायकों को लेकर बैठकें करना शुरू कर दी है। शिवसेना से इस दौड़ में काफी गंभीर दिख रही है।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपने सभी विधायकों को बुलाया है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में कोई बड़ा फैसला शिवसेना ले सकती है। दरअसल पिछले कुछ घंटों से ये बात लगातार सामने आ रही है कि शिवसेना के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और समय आने पर पाला बदल सकते हैं।

हालांकि इस बात को शिवसेना नेता संजय राउत ने कोरी अफवाह बताया और कहा उनके सभी विधायक पार्टी के साथ हैं। लेकिन अंदर खाते मातोश्री में चल रही शिवसेना की बैठक को इसी डर का परिणाम भी बताया जा रहा है।

महाराष्ट्र को लेकर पीएम मोदी ने दिया ये बड़ा निर्देश, अब शिवसेना को मिलेगा...

Union Minister Nitin Gadkari and Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Chief Mohan Bhagwat to attend a book release function in Nagpur,later today. #Maharashtra (file pics) pic.twitter.com/FxmgaklJDq