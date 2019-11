महाराष्ट्र में होगी शिवसेना-कांग्रेस-NCP की सरकार! आज राज्यपाल से मिलेंगे ​तीनों दलों के नेता

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के बीच शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार का बनना लगभग तय माना जा रहा है।

तीनों दलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज शाम को 4 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा। हालांकि पहले केवल एनसीपी और कांग्रेस नेताओं का ही राज्यपाल से मिलना तय हुआ था, लेकिन बाद में शिवसेना ने अपने नेता भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने की बात कही।

माना जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात के बात तीनों दल नई सरकार के गठन का ऐलान कर सकते हैं।

No chances of mid term elections, stable govt will be formed in Maharashtra: Sharad Pawar



Read @ANI Story | https://t.co/g0ySV3Fg1e pic.twitter.com/6dVfufiXvB