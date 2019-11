महाराष्ट्र घमासान: सुप्रीया सुले बोलीं- NCP के लिए बूरा दिन, टूट गई परिवार और पार्टी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कई दिनों से सरकार गठन को लेकर जारी खींचतान के बीच बीजेपी ने एनसीपी नेता अजित पवार के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली है। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इन सब से अपना किनारा कर लिया है। इस बीच शरद पवार की बेटी सुप्रीया सुले का बड़ा बयान सामने आया है।

यह भी पढ़ें-महाराष्ट्र: रामदास अठावले बोले-शरद पवार और सुप्रिया सुले को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए

सुप्रीया ने कहा कि पार्टी और परिवार टूट गई है। उन्होंने अपने WhatsApp स्टेटस पर लिखा है पार्टी और परिवार दोनों अब टूट चुके हैं। ये बातें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी कही । उन्होंने कहा कि इतना बड़ा धोका मिला है, अब उन्हें अपने जीवन में किसी पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा, 'मैंने अपने जीवन में कभी इतना ठगा हुआ महसूस नहीं किया।'

शरद पवार ने क्या कहा-

एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला अजित पवार का व्यक्तिगत है। इस फैसले से एनसीपी का कोई लेना देना नहीं। शिवसेना और एनसीपी के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि हमारे पास नंबर है। सरकार तो हम ही बनाएंगे।

NCP Chief Sharad Pawar: I don't know if he(Ajit Pawar) has done this fearing investigating agencies or not. As per my source, 10-11 MLAs were there in Raj Bhavan and out of those, 3 are already here sitting with me. pic.twitter.com/W8JgRlHx6Z