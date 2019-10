महाराष्ट्र: टिकट कटने से बीजेपी में बगावत, प्रकाश मेहता के समर्थकों ने किया पराग शाह की गाड़ी पर हमला

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने शुक्रवार को अपनी अंतिम सूची जारी कर दी। जाहिर है अंतिम सूची आने के बाद दलों असंतोष का माहौल बढ़ना है। ऐसा ही सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ पार्टी नेताओं के समर्थकों में जमकर झड़प हुई।

चुनाव में टिकट काटे जाने से नाराज बीजेपी नेता गुंडागर्दी पर उतर आये हैं। मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके का है। जहां प्रकाश मेहता के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया और पराग शाह की गाड़ी पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री रहे प्रकाश मेहता को दरकिनार करते हुए पराग शाह को घाटकोपर ईस्ट से उम्मीदवार घोषित किया है।

Mumbai: Car of BJP candidate from Ghatkopar East,Parag Shah was vandalized allegedly by supporters of six term sitting BJP MLA Prakash Mehta(who was denied a ticket). #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/7cbarWjdpx