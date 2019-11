नई दिल्‍ली। कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्‍होंने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसायटी पैनल से कांग्रेस नेताओं के तीन नेताओं का नाम हटाने को दुर्भाग्‍यपूर्ण करार दिया है।

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मल्‍लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि पीएम मोदी और अमित शाह सबकुछ राजनीतिक बदले की भावना से कर रहे हैं। इसके पीछे सरकार की मंशा नेहरू मेमोरियल पैनल में अपने लोगों को शामिल करना है।

संजय राउत ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, चुनाव पूर्व जिस मुद्दे पर सहमित बनी, उसी पर होगी

Congress leader Mallikarjun Kharge on reports that names of Congress leaders have been dropped from Nehru Memorial Museum&Library Society panel: It's unfortunate Govt is taking everything politically. Govt took this decision as they want their own people to be included in panel. pic.twitter.com/KNrkX1xfyl