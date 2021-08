ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप

नई दिल्ली। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अपने भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी होने के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कालीघाट में टीएमसी छात्र परिषद स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि लोगों के हित में काम करना हमारी पहली प्राथमिकता है।

Our priority is to work for the people. When the BJP govt in Delhi cannot compete with us in politics, they use agencies... Few people had left us but now they have returned because they know that their home belongs here (TMC): West Bengal CM Mamata Banerjee in Kalighat