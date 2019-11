अमित शाह पर ममता बनर्जी का वार, बंगाल में लागू नहीं होने देंगे एनआरसी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा है। दरअसल राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा है कि इसे पूरे देश में लागू कराया जाएगा। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है।

शाह के इसी बयान पर ममता ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम एनआरसी को बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी बंगाल में रहने वाले किसी भी शख्स की नागरिकता नहीं छीन सकता है। हम हिंदू और मुस्लिमों के आधार पर नहीं बांटते हैं।

