NEET UG-JEE Main 2020 को रुकवाने में जुटीं दीदी, विपक्षी दलों से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की अपील

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड को सामूहिक रूप से जेईई-नीट ( NEET UG and JEE Main 2020 ) के आयोजन को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए।

केंद्र सरकार ने किसी की भी ना सुनी, NTA ने कर दी JEE Main और NEET 2020 की तारीखों की घोषणा

कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और कुछ विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में भाग लेते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपनी चिंताओं को उठाया है। उन्होंने कहा, "परीक्षा सितंबर में हैं। छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाला जाए? हमने पीएम को लिखा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अगर प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम सभी (राज्यों) को सामूहिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार करना चाहिए।"

बनर्जी ने आगे कहा कि ट्रेनों की आवाजाही बाधित होने के अलावा COVID-19 महामारी का छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा, "मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करती हूं कि हम इसे मिलकर करते हैं। चलो सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं और अनुरोध करते हैं कि इसे तब तक के लिए स्थगित कर दें (जब तक) स्थिति सही नहीं हो जाती। हम अपने छात्रों के साथ खड़े हैं, उन्हें जिस भी मदद की जरूरत होती है, हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं।"

