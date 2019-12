CAA-NRC के विरोध के बीच झारखंड चुनाव परिणाम से खुश हुईं ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को झारखंड विधानसभा चुनावों में जीत की तरफ अग्रसर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल (राजद) गठबंधन को बधाई दी। ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ तीव्र विरोध के समय में यह फैसला जनता के पक्ष में है।

ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, "झामुमो के हेमंत सोरेन, कांग्रेस व राजद को जीत के लिए बधाई। झारखंड के लोगों ने अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की आपको जिम्मेदारी दी है।"

Congratulations @HemantSorenJMM ji, @RJDforIndia, @INCJharkhand on winning. People of Jharkhand have entrusted U to fulfill their aspirations. My good wishes to all brothers/sisters in Jharkhand. Elections were held during #CAA_NRC_Protest. This is a verdict in favour of citizens