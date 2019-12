ममता बनर्जी की घोषणाः लोगों को बताऊंगी कि CAA-NRC के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से करें विरोध

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह छात्रों से कहेंगी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के खिलाफ अपना विरोध लोकतांत्रिक ढंग से जारी रखें।

बृहस्पतिवार को कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, "मैं छात्रों को बताऊंगी कि वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अपना विरोध लोकतांत्रिक ढंग से जारी रखें।"

इससे पहले ममता बनर्जी ने CAA और NRC के विरोध में राजाबाजार से मलिक बाजार तक एक विशाल जनसमुदाय के विरोध मार्च में भी हिस्सा लिया।

इस दौरान ममता बनर्जी ने घोषणा की मेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान जिनकी जान गई है, उनके परिजनों रो 5-5 लाख रुपये का चेक देंगी।

मंगलवार को उन्होंने यहां आयोजित एक रैली में CAA-NRC और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा, "भाजपा छी छी... छा छी छी, एनआरसी नहीं चलेगा।" इस दौरान मौजूद भारी भीड़ के सामने ममता ने लगातार यह राग अलापा था।

West Bengal CM Mamata Banerjee during protest against #CitizenshipAmendmentAct & NRC, in Kolkata: We will pay cheque of Rs. 5 lakhs each to the families of those who lost their lives in Mangaluru during protests. pic.twitter.com/tq8CCxD0hF