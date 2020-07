Mamata Banerjee का बड़ा आरोप- राजनीतिक दल की तरह बात कर रहे हैं Governor

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ( West Bengal Chief Minister ) ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ( West bengal Governor Jagdeep Dhankhar ) पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल एक "राजनीतिक दल" ( political party ) की तरह बात कर रहे हैं और अपने संवैधानिक दायित्व ( constitutional duties ) का पालन नहीं कर रहे हैं। ममता की यह टिप्पणी राज्यपाल द्वारा प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक रूप से बंधक बनाए जाने के बयान आने के बाद आई है।

बनर्जी ( Mamata Banerjee ) और धनखड़ के बीच ताजा मुकाबला राज्य के विश्वविद्यालयों को लेकर हुआ। दरअसल कोरोना महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के मद्देनजर शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार को धनखड़ द्वारा बुलाई गई बैठक से अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति गैरहाजिर रहे थे। इसके बाद धनखड़ ने कहा कि उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा प्रणाली राजनीतिक रूप से बंधक है। उन्होंने कहा कि कुलपतियों ने जिस वजह से बैठक का विरोध किया वह सभी को पता है।

इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धनखड़ पर "राजनीतिक दल" के प्रतिनिधि की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए जवाबी हमला किया। उन्होंने संविधान का पालन न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल एक राजनीतिक पार्टी की तरह बात नहीं कर सकते। वह संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, पीएम और गृह मंत्रालय का पालन नहीं कर रहे हैं।

