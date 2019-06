भाजपा मुझे दबाकर बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है- ममता बनर्जी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में जारी तनाव और हिंसा के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ममता बनर्जी ने लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान ममता बनर्जी ने राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप सीधे-सीधे भाजपा पर लगाया। सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दंगा भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही और पश्चिम बंगाल को गुजरात बनाने की तैयारी में जुटी है। यहां तक कि बीजेपी मुझे डरा, धमका कर दबना चाहती है। लेकिन मैं डरने वाली में से नहीं हूं। मां, माटी और मानुष के लिए लड़ती हूं और लड़ती रहूंगी।

ये भी पढ़ें: कठुआ गैंगरेप केस: महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, सजा हो ऐसी जो मिसाल बने

नीतीश कुमार को NDA से अलग हो जाना चाहिए- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने जेडीयू सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 4 राज्यों में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने के ऊपर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को एनडीए से पूरी तरह अलग हो जाना चाहिए। बता दें कि जेडीयू ने बिहार छोड़ चार राज्यों में विधानसभा चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड ने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अन्य राज्यों में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी आज सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ करेंगे मुलाकात, कई मंत्री भी होंगे शामिल

West Bengal CM Mamata Banerjee: I have come across a statement from Nitish Ji that he won't form alliance with NDA outside Bihar. I would like to congratulate him. Thank you to him. pic.twitter.com/lYpThkAnSW