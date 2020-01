ममता बनर्जी हुईं पीएम मोदी से चर्चा के लिए तैयार, लेकिन रखी एक शर्त

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले पीएम को उनकी एक शर्त माननी होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी को पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को वापस लेना होगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "यह अच्छी बात है कि प्रधानंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को वापस लें। उन्होंने कश्मीर और CAA पर फैसला लेने से पहले सर्व-दल सभा नहीं बुलाई। NRC, NPR और CAA यह तीनों देश के लिए बुरा है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन पहले NRC को वापस लें।"

Ready for talks with PM, first withdraw CAA, says Mamata Banerjee



