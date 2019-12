ममता बनर्जी की चेतावनी, CAA लागू करने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा

कोलकाता। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन (NRC) का शुरुआत से ही जमकर विरोध करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी दी। इन दोनों के विरोध में सोमवार को कोलकाता में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वो CAA लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। वहीं, इस दौरान ममता ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई की निंदा की।

कोलकाता में CAA के विरोध में निकाली गई रैली की अगुवाई करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, "अगर आप मेरी सरकार को भंग करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन मैं बंगाल में कभी भी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने दूंगी। अगर वो CAA लागू करना चाहते हैं तो उन्हें मेरी लाश पर से गुजरकर ऐसा करना होगा।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "जब तक नागरिकता संशोधन अधिनियम और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस को वापस नहीं ले लिया जाता, हम अपना तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। देश में बांटों और राज्य करो की नीति क्यों होगी? घृणा क्यों होगी? मैं नफरत की राजनीति के आगे झुकने वाली नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि जो लोग नफरत की राजनीति में विश्वास करते हैं, वे बाहर निकल जाएंगे, और इस देश से प्यार करने वाले हम लोग यहां रहेंगे।"

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा सोमवार को CAA व NRC के खिलाफ मध्य कोलकाता इलाके से निकाले गए एक विशाल जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान ममता ने इन दोनों के राज्य में क्रियान्वयन को अनुमति नहीं देने को लेकर लोगों को संकल्प दिलाया। खेल और संस्कृति से जुड़ी शख्सियतें, शिक्षाविद् और नागरिक समाज के अन्य सदस्य इस जुलूस का हिस्सा बने। यह जुलूस इंदिरा गांधी सरानी मार्ग पर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होने के साथ बड़ा होता गया।

रैली से पहले ममता ने आंबेडकर की प्रतिमा को माला पहनाने के बाद संकल्प लेते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को बंगाल नहीं छोड़ना होगा और सभी धर्मों के लोगों के बीच शांति व सौहार्द बनाने का आह्वान किया। इस दौरान संकल्प में कहा गया, "हम सभी नागरिक हैं। हमारा आदर्श सभी धर्मो में सौहार्द है। हम किसी को बंगाल नहीं छोड़ने देंगे। हम शांति के साथ व चिंता मुक्त होकर रहेंगे। हम बंगाल में एनआरसी व सीएए को अनुमति नहीं देंगे। हमें शांति बनाए रखना है।"

उन्होंने कहा, "हम अंबेडकर की प्रतिमा के सामने एकत्र हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे संविधान का मसौदा तैयार किया, जो अब खतरे में है। हम संविधान का सम्मान करते हैं। हम एकजुट, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए मार्च करेंगे। एकजुट भारत के लिए बंगाल एकजुट खड़ा है। हम एनआरसी, सीएए नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। यही हमारा नारा है। लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण आंदोलन से देशभर के लोगों द्वारा विरोध दर्ज कराने के लिए हम इसमें शामिल हैं।"

