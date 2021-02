चुनावी घमासान के बीच ममता बनर्जी का नया नारा, फोन कॉल आने पर कहें 'जॉय बांग्ला'

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी घमासान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को बंगाली अस्मिता को बचाए रखने के लिए नया नारा दिया है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि जब भी किसी का फोन आए तो नमस्ते कहने के बाद आप जॉय बांग्ला कहें।

There are some leaders (in Delhi) who said they knew how to break the spine of Bengal. It is not easy to gouge out our eyes & break our spine... I request all of you to say 'Joy Bangla' whenever you answer a phone call, not hello: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/WfTwYCiZiN