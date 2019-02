बंगाल दंगल: ममता बनर्जी का बड़ा बयान, यह धरना एजेंसी नहीं बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ है

नई दिल्ली। कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सीबीआई को लेकर अचानक घमासान मच गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। पूरा विपक्ष उनके समर्थन में हैं। इधर, केन्द्र सरकार ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगा रही है। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। किसी जांच एजेंसी के साथ इस तरह का सलूक करना निंदनीय है। इसी बीच धरने पर बैठीं ममता बनर्जी ने भी बड़ा बयान दिया है।

ममता बनर्जी का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह सत्याग्रह किसी भी जांच एजेंसी के खिलाफ नहीं है। बल्कि, मोदी सरकार के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा यह धरना मोदी सरकार के अत्याचार के खिलाफ है। दरअसल, अब तक कहा जा रहा है कि सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है। क्योंकि, रविवार को सीबीआई की टीम शारदा चिट फंड मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से जब पूछताछ करने पहुंची तो पांच सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही सीबीआई दफ्तर में सीआरपीएफ और पुलिस का पहरा लगा दिया है। इसके बाद ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं।

West Bengal CM Mamata Banerjee: Our satyagraha is not against any agency, it is against Modi government's atrocities. pic.twitter.com/s8bUhp6BcC