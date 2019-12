CAA के पूरे विरोध में ममता बनर्जी, असम-पूर्वोत्तर में प्रदर्शनकारियों को समर्थन

कोलकाता। देश भर में अशांति का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का असम, त्रिपुरा व दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और पड़ोसी बांग्लादेश के साथ देश के संबंधों पर कानून को लेकर पड़ने वाले असर पर चिंता जताई।

ममता बनर्जी ने भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियों से देशभर में कानून के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की अपील की। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर इस मुद्दे पर 'सांप्रदायिक खेल' खेलने का आरोप लगाया।

पूर्वी मिदनापुर जिले के दीघा में उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, "मैंने सभी पार्टियों को एक स्टैंड लेने के लिए बधाई दी.. अब हम अपनी मजबूती के साथ देश भर में इसे जन आंदोलन का निर्माण करते हैं।"

