ममता का केंद्र पर निशाना, NRC के डर से असम में 100 की मौत, बंगाल में 32 ने गंवाई जान

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर गरजीं। सीएम ममता ने नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर ( NRC ) को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके जरिए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर तीखा हमला भी बोला।

ममता बनर्जी ने कहा है, 'असम में एनआरसी के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके डर से पश्चिम बंगाल में 31 से 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।'

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Nadia: Don't show them any documents, if they ask you to submit your Aadhar card or details about your family, don't give it to them, until and unless I tell you directly. #NationalPopulationRegister pic.twitter.com/VmMhwOliPh