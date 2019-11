महाराष्ट्र सियासी संकट पर ममता बनर्जी का राज्यपाल पर तंज, देश में कुछ लोग बीजेपी की भाषा बोलते हैं

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद जहां एक तरफ बीजेपी-शिवसेना आमने सामने हैं वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस लड़ाई में कूद गई हैं। सीएम ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश के कुछ लोग बीजेपी के मुखौटे के रूप में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है।

यही नहीं ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि कुछ मेरे प्रदेश में इस तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं यहां पर अपनी समानांतर सरकार चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हुआ सबसे बड़ा ऐलान, पहली बार होने जा रहा ये काम...

West Bengal CM Mamata banerjee on Maharashtra Governor imposes President's rule: There are some people who are working like a BJP mouthpiece. In my state also you have seen people trying to run a parallel govt. pic.twitter.com/xtscmOS6pA