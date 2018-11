CBI पर चंद्रबाबू नायडू के बयान के समर्थन में आईं ममता बनर्जी, बोलीं- जो भी किया सही है

कोलकाता। सीबीआई को लेकर मचे घमासान के बीच आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू ने कहा है कि वे अपने राज्य में सीबीआई को घुसने नहीं देंगे। इसके बाद से सीबीआई को लेकर एक बार फिर से राजनीति गरमा गई। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब सीबीआई की विश्वसनियता खुद ही कम हो गई है तो फिर कोई कैसे विश्वास करेगा। इस बाबत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चंद्रबाबू नायडू के बयान का समर्थन किया। ममता बनर्जी ने कहा कि 'आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह कहकर सही किया है कि वह सीबीआई को अपने राज्य में स्वीकृति नहीं देंगे।'

Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu has done the right thing in saying that he won't allow Central Bureau of Investigation (CBI) in his state: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/OZVATm6mP7