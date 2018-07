नई दिल्ली: आम चुनाव को लेकर सियासी दलों ने ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के नेता लगाातार रैली, सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 2019 लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। ममता बनर्जी पार्टी की वार्षिक शहीद दिवस रैली के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर तंज कसी। ममता बनर्जी ने कहा कि जो पंडाल नहीं संभाल सकते हैं वह देश क्या संभालेंगे। मिदनापुर रैली में पीएम मोदी के भाषण के दौरान पंडाल गिरने की घटना पर ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका मिलेगा और पार्टी सौ सीटों के भीतर रह जाएगी। भाजपा लोगों को गुमार कर रही है। केवल भाषण के जरिए लोगों को अंधेरा में रखा गया है। बता दें कि इसी सप्ताह बंगाल के मिदनापुर में पीएम मोदी की रैली के दौरान पंडाल गिरने से करीब 90 लोग घायल हो गए थे।

कुछ लोग करते हैं गंदी राजनीति

ममता बनर्जी ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं के लिए भाजपा और संघ को कटघरे में खड़ा किया। ममता ने कहा कि कुछ लोग इसे तालिबान बनाना चाहते हैं। हालांकि ममता ने कहा कि भाजपा और आरएसएस में भी कुछ अच्छे लोग हैं, जिनका मैं सम्मान करती हूं। लेकिन कुछ लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं।

The way lynching is happening every where in the country, they are creating Talibanis among people. In BJP & RSS, there are good people whom I respect but some are playing dirty games: TMC Chief & West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/mlBJh1CRXC