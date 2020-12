ममता बनर्जी ने बीेजेपी पर बोला हमला, कहा - गांधी के हत्यारों के सामने कभी नहीं झुके पश्चिम बंगाल के लोग

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी आंकड़ा हमेशा से छत्तीस का रहा है। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने की वजह से दोनों के बीच तल्खी पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर सीधे हमला बोल दिया हैं उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारों के सामने पश्चिम बंगाल के लोग कभी नहीं झुके। न ही हम ऐसा होने देंगे।

