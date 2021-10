पश्चिम बंगाल: 7 अक्टूबर को विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगी सीएम ममता बनर्जी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा की तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने भी भवानीपुर सीट पर जीत हासिल की है। अब ममता बनर्जी 7 अक्टूबर को विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगी। हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सीएम पद पर बने रहने के लिए उनका विधायक बनना जरूरी था। ऐसा न होने पर ममता की मुश्किलें बढ़ सकती थीं।

30 सितंबर को हुआ था मतदान

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की तीन सीटों भवानीपुर और मुर्शिदाबाद जिले की समसेरगंज के साथ जांगीपुर सीट पर बीते 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। इन तीनों सीटों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद से टीएमसी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।

West Bengal CM Mamata Banerjee to take oath in the Legislative Assembly on 7th October. We have requested the Governor to attend the CM's oath-taking: West Bengal minister Partha Chatterjee pic.twitter.com/BOvjKD1WWO