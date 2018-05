नई दिल्ली : हमेशा विवादित बयान देने वाले कांग्रेस के निष्कासित नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित हुए एक कार्यकम्र में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत में वर्तमान स्थिति असामान्य हैं, 1923 में वीडी सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का आविष्कार किया जो किसी भी धार्मिक किताब में मौजूद नहीं है। दो राष्ट्र का सिद्धांत देने वाले उन लोगों के गुरु हैं जो देश की सत्ता पर काबिज हैं। हिंदू राष्ट्र में भरोसा करने वाले लोग देश चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 70 फीसदी लोगों ने 2014 में मोदी को वोट नहीं दिया। बता दें कि हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगाए जाने पर उपजे बवाल पर मणिशंकर ने जिन्ना की शान में कसीदे पढ़े थे। इस पर मणिशकर अय्यर ने कहा कि,"मैंने जिन्ना को कायदे आजम कहा तो कुछ भारतीय टीवी एंकर्स कहने लगे कि कैसे कोई भारतीय पाकिस्तान जा सकता है और ऐसी बातें कह सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि, "मैं ऐसे कई पाकिस्तानियों को जानता हूं जो एमके गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं। एमके गांधी को महात्मा कहकर पुकारने वाले पाकिस्तानी क्या देशद्रोही हैं?

I referred to Jinnah as the Quaid e Azam & the hysterical Indian TV anchors are demanding to know how an Indian can go to Pakistan and say this. I know many Pakistanis who called MK Gandhi as Mahatma Gandhi, does that make them unpatriotic Pakistanis?: M S Aiyar in Lahore pic.twitter.com/gxqLUcEHLM