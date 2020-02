दिल्ली की जनता ने काम को तवज्जो दी, AK मॉडल ही विकास का असली मॉडल: सिसोदिया

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Vidhan Sabha Chunav ) में आम आदमी पार्टी ( AAP ) को बड़ी जीत मिली है। आप ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी ( BJP ) को आठ सीटें मिली है। इतनी बड़ी से आप के सभी नेता गदगद हैं। इस जीत पर आप नेता मनीष सिसोदिया ( manish sisodia ) ने कहा कि दिल्ली की जनता ने आखिरकार काम को तवज्जो दी है।

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। उनके साथ पूरी कैबिनेट भी शपथ लेगी। 10 बजे शपथग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि सभी दिल्लीवासी रामलीला मैदान आएं और अरविंद केजरीवालजी के साथ मिलकर दिल्ली को नफरत की राजनीति से मुक्त करने की शपथ लें

Manish Sisodia, Aam Aadmi Party (AAP): The entire cabinet will take oath along with the CM-designate Arvind Kejriwal . The ceremony will begin at 10 AM on 16th February at Ramlila Maidan. https://t.co/l4jF7xUzxp pic.twitter.com/4HWesYrhtz