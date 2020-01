मनीष सिसोदिया ने पूछाः किस तरह की पार्टी है भाजपा, जो फिल्म-शिक्षा से डर रही है

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को भाजपा पर कटाक्ष किया कि वह फिल्म, गीत व यहां तक कि शिक्षा से भी डर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म को देखने को लेकर धमकी देना शर्मनाक है।

सिसोदिया विभिन्न भाजपा नेताओं द्वारा दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म 'छपाक' के बहिष्कार किए जाने को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। फिल्म छपाक एसिड एटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है। फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई।

उन्होंने मीडिया से कहा, "अगर वे किसी फिल्म को नहीं देखना चाहते तो वे नहीं देखने के लिए स्वतंत्र हैं। उनको कौन रोक रहा है। लेकिन, वे एक एसिड अटैक पीड़ित पर बनी फिल्म से डर रहे हैं।"

What kind of a political party are they if they are easily intimidated by and fear certain films that invokes a sense of social responsibilities among people and other important issues such as education? : @msisodia pic.twitter.com/G8KaEoDozb