नोटबंदी के 2 साल: मनमोहन के निशाने पर मोदी सरकार, 'हर रोज गहरे हो रहे जख्म'

नई दिल्ली। गुरुवार यानी आठ नवंबर को देश में नोटबंदी के दो साल पूरे हो गए। आज से सही दो साल पहले भाजपा नीत केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में प्रचलित 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिए था। नोटबंदी की सालगिरह पर कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस विपक्षियों पार्टियों ने पीएम मादी पर निशाना साधा है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बड़ी चोट थी, जिसके घाव समय के साथ गहरे होते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश नोटबंदी की मार से अभी तक मुक्त नहीं हो पाया है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

नोटबंदी के दो साल पूरे, सीएम केजरीवाल ने अर्थव्यवस्था के लिए बताया गहरा घाव

Today marks the 2nd anniversary of the ill-fated&ill-thought demonetisation exercise that the Narendra Modi govt undertook in 2016. The havoc that it unleashed on Indian economy & society is now evident to everyone: Former PM Manmohan Singh (File pic) pic.twitter.com/yP1bO0XsqA

पूर्व पीएम ने सरकार के इस कदम को इसे 'बीमार सोच' वाला और 'मनहूस' कदम कहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो आफत आई, उसने प्रत्येक नागरिक को अपनी चपेट में लिया। उन्होंने कहा कि कहावत है कि समय सभी जख्मों को भर देता है लेकिन नोटबंदी के गहराते जा रहे हैं। कांग्रेस कल पीएम से नोटबंदी पर सात सवाल करेगी। आपको बता दें कि नोटबंदी के दौरान पुराने नोट बैंक से बदलने का आदेश जारी हुआ था, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लोगों को पूरा-पूरा दिन नोट बदलने के लिए बैंकों के बाद लाइन में लगना पड़ा था। वहीं, केंद्र सरकार नोटबंदी को अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताती रही है।

Notebandi impacted every single person,regardless of age,gender,religion,occupation or creed. It's often said that time is a great healer. But unfortunately,in case of demonetisation, the scars&wounds of demonetisation are only getting more visible with time: Former PM (File pic) pic.twitter.com/QXrVkNSO3e