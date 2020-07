PM Modi रविवार को करेंगे 'मन की बात',  Coronavirus Crisis और Flood पर फोकस संभव

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) कल यानी रविवार को सुबह 11 बजे देशवासियों से मन की बात ( Mann Ki Baat ) करेंगे। पीएम मन की बात कार्यक्रम ( Mann Ki Baat Program ) के माध्यम से एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित ( PM Address to the nation ) करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi Tweet ) ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम की यह 'मन की बात 2.0' ( 'Mann Ki Baat 2.0' ) का 14वीं कड़ी होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम देशभर में काफी चर्चित है। मन की बात कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से देशवासियों को को संबोधित करते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए जनता से विचार मांगे थे।

26th July