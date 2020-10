Maratha Reservation : महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की बड़ी अपील, तत्काल गठित हो संवैधानिक बेंच

नई दिल्ली। मराठा आरक्षण की राह में लगातार आ रही बाधाओं और विपक्ष के हमले को देखते हुए महारष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नाम एक पत्र जारी का तत्काल तीन सदस्यीय संवैधानिक बेंच गठित करने की मांग की है। प्रदेश सरकार ने इस मसले को अरजेंसी की आधार पर लेते हुए तत्काल सुनवाई की भी शीर्ष अदालत से अपील की है। बता दें कि इस मामले में एक दिन पहले अदालत में महाराष्ट्र सरकार की ओर से वकील के पेश न होने से शीर्ष अदालत ने 4 सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी है।

Govt of Maharashtra has filed an application mentioning urgency of a constitution bench for hearing Maratha Reservation issue and also for the hearing of application against the interim stay on the reservation.