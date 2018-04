नई दिल्ली। मक्का मस्जिद विस्फोट में सभी पांच आरोपियों को दोषमुक्त करार दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत के फैसले पर ओवैसी ने कहा कि मामले की पक्षपातपूर्ण जांच हुई। एनआईए के राजनीतिक आकाओं ने मामले को ठीक से आगे नहीं बढ़ाने दिया।

सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का यह था कारण, रिसर्च में सामने आया सच

This whole prosecution done by NIA was basically to ensure that all accused are acquitted by courts. I do not complaint against the courts as it is for the prosecution to prove, because this is not a small crime: Asaduddin Owaisi on acquittal of accused in Mecca Masjid blast case pic.twitter.com/m4pNezZ8ZT