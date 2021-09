महबूबा मुफ्ती का दावा, फिर किया गया नजरबंद, बोलीं- यही है कश्मीर की असली तस्वीर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी ( PDP ) चीफ महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti ) ने दावा किया है कि उन्हें एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया है।

महबूबा ने कहा है कि त्राल में सेना की ओर से की गई मारपीट के पीड़ित परिवार से मिलने वह त्राल जा रही थीं, लेकिन उन्हें रोकने के साथ ही एक बार फिर घर में ही बंद कर दिया गया है।

यह भी पढ़ेंः LoC पर सुरक्षाबलों को मिली कामयाबी, उरी में पाकिस्तानी आतंकी ढेर, एक को जिंदा पकड़ा

Locked up in my house today yet again for attempting to visit the village in Tral allegedly ransacked by army. This is the real picture of Kashmir that visiting dignitaries must be shown instead of GOIs sanitised & guided picnic tours. pic.twitter.com/Hp9wcuw1qT