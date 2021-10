महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भेजा नोटिस, यहां जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में हो रही हत्याओं के साथ घाटी के कई अन्य मुद्दों पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बीते कई दिनों से काफी मुखर हैं। वहीं अब जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सत्यपाल मलिक को एक नोटिस भेज दिया है। नोटिस में मुफ्ती ने उनके खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए 10 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने मलिक को 30 दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान करने या कानूनी कार्यवाही का सामना करने को कहा है।

महबूबा मुफ्ती ने मांगे 10 करोड़

बता दें कि हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने सत्यपाल मलिक का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को रोशनी योजना के तहत जमीन के भूखंड मिले हैं। सत्यपाल मलिक का कहना है कि रोशनी अधिनियम को फारूक अब्दुल्ला सरकार द्वारा आरोपों के बदले राज्य की भूमि पर कब्जा करने वालों को मालिकाना अधिकार देने के उद्देश्य से लाया गया था।

उन्होंने बताया कि इस तरह से आए पैसे का उपयोग राज्य में पनबिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जाना था। हालांकि, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित करने के बाद योजना को भंग कर दिया गया था और सीबीआई को योजना के लाभार्थियों की जांच करने का निर्देश दिया था।

False & unsavoury utterances of Satya Pal Malik about me being a beneficiary of Roshni Act is highly mischievous.

My legal team is preparing to sue him.

He has the option to withdraw his comments failing which I will pursue legal recourse. pic.twitter.com/QVSOEFLGYp