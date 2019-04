बीजेपी के संकल्प पत्र पर महबूबा की चेतावनी, अनुच्छेद 370 हटा तो जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा देश जलेगा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने लोकसभा चुनाव 2019 ( Loksabha election 2019 ) के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें किए गए कुछ वादों लेकर विपक्षी दल और खासतौर पर कश्मीरी नेता भड़के हुए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ( mehbooba mufti ) ने संविधान के अनुच्छेद 370 ( Article 370 ) और 35ए ( Article 35A ) को को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को कृपया आग से खेलना बंद करना चाहिए।

बारुद की ढेर पर पर जम्मू कश्मीर: मुफ्ती

पूर्व सीएम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जम्मू कश्मीर पहले से ही एक बारुद की ढेर पर बैठा हुआ है। अगर ऐसा (अनुच्छेद 370 और 35A हटना) होता है, न केवल कश्मीर बल्कि पूरा देश जल जाएगा। मैं बीजेपी से अपील करती हूं कि वे आग से खेलना बंद कर दें।

Mehbooba Mufti on BJP in manifesto promises abrogation of Article 370 and annulling Article 35A: Already J&K ek barood ki dher par baitha hua hai. If this happens then not only Kashmir but the country and the region will burn. So I appeal to BJP that please stop playing with fire pic.twitter.com/E0z8rmjNO5