फारूक-उमर की रिहाई पर महबूबा का तंज, महिलाओं से ज्यादा डरती है मोदी सरकार

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में धारा 370 ( Article 370 ) हटाने के फैसले के बाद से ही नजरबंद किए गए कई दिग्गज नेताओं की रिहाई की जा चुकी है। इन दौरान तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला ( Farooq Abdullah ), उमर अब्दुल्लाह ( Omar Abdullah ) और महबूबा मुफ्ती को भी नजर बंद किया गया था।

हालांकि नजरबंदी के 7 महीने बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन अब तक पीडीपी नेता और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को रिहाई नहीं दी गई है।

इस बीच अपनी रिहाई को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार महिलाओं से डरती है।

Glad he will be released. For all their talk of nari Shakti & women emancipation, seems like this regime fears women the most https://t.co/J0GrXCCC5i