मीरवाइज बोले- उम्मीद है नई सरकार भारत-पाकिस्तान संबंधों की नई शुरुआत करेगी

नई दिल्ली। ईद के मौके पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ( Hurriyat Conference ) के नरमपंथी पक्ष के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारुक ( Mirwaiz Umar Farooq ) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार भारत और पाकिस्तान ( india pakistan relation ) के बीच अच्छे संबंधों की नई शुरूआत करेगी। हम प्रार्थना करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लोग अतीत की कड़वाहट व अविश्वास को भुलाकर आज एक नया अध्याय शुरू करें।

At #Jamia, this Eid we hope and pray for the early resumption of Indo-Pak dialogue. Revival of CBM's could be a starting point,we reiterate the stand of Kashmiri leadership to help bridge the divide between them,which is imperative for the resolution of Kashmir issue. pic.twitter.com/xrwwFevvEN