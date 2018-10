MeToo यौन शोषण के आरोपी अकबर का इस्तीफा मोदी सरकार को मंजूर, फाइल राष्ट्रपति के पास

नई दिल्ली। #MeToo मुहिम के तहत बुरी तरह फंस चुके केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर राष्ट्रपति को भेज दिया है। अकबर पर एक के बाद सिलसिलेवार तरीके से 20 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। साथ ही करीब दो दर्जन लोगों ने उनके खिलाफ बयान देने पर भी सहमति जताई थी। इस्तीफा देने के बाद अकबर ने अपना बयान जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा, 'मैंने व्यक्तिगत तौर पर अदालत में इंसाफ पाने का फैसला किया है। इसीलिए मुझे खुद पर लगे झूठे आरोपों के खिलाफ इस्तीफा देकर व्यक्तिगत क्षमता के हिसाब से मुकदमा लड़ना ठीक लगा। मैं देश सेवा का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को धन्यवाद देता हूं।'

आरोपों को बताया था बेबुनियाद

अकबर पर इस्तीफे को लेकर लंबे समय से दबाव था। इससे पहले अकबर सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, 'बिना सबूतों के आरोप लगाना एक वायरल बुखार की तरह हो गया है। मामला कुछ भी हो, अब मैं वापस आ गया हूं। मेरे वकील इस तरह के सभी बेबुनियाद आरोपों की पड़ताल करेंगे और तय करेंगे कि आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाए।'

अकबर की चुप्पी को लेकर हमलावर था विपक्ष

केंद्रीय मंत्री पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अब तक इस पर सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की भी मांग की थी।

...तमाम दिग्गज हैं #MeToo के शिकंजे में

गौरतलब है कि महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार के आरोपियों की सूची में अब तक लेखक, पत्रकार, अभिनेता, संगीतकार, गायक से लेकर केंद्रीय मंत्री तक के नाम शामिल हो गए हैं। इस फेहरिस्त में एमजे अकबर के अलावा दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर, आलोक नाथ, कैलास खेर, साजिद खान समेत कई दिग्गजों के नाम सामने आ चुके हैं। आरोप लगाने वाली महिलाओं में अभिनेत्रियां, निर्माताओं-निर्देशकों और पत्रकारों के भी नाम हैं।

#MJAkbar resigns from his post of minister of state External Affairs MEA. pic.twitter.com/dxf4EtFl5P