महाराष्ट्रः MNS का नया झंडा जारी, राज ठाकरे ने बेटे को भी किया लॉन्च

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की रजानीति ( Maharashtra Politics ) से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही हैं। बाला साहेब ठाकरे ( Bala Saheb Thakrey ) के भतीजे राज ठाकरे ( Raj Thakrey ) की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ( MNS ) ने गुरुवार को पार्टी के महाधिवेशन से पहले अपनी पार्टी का नया झंडा लॉन्च ( Flag launch ) किया।

यही नहीं इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में एक और ठाकरे का उदय हुा है। जी हां राज ठाकरे ने महाधिवेशन से पहले अपने बेटे अमित ठाकरे ( Amit Thakrey ) को भी राजनीति में लॉन्च कर दिया है।

Raj Thackeray's Maharashtra Navnirman Sena launches its new party flag, ahead of the party's day-long 'Maha adhiveshan'(mega meeting) today in Mumbai pic.twitter.com/MxqLofxJkS