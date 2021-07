Modi Cabinet Expansion: अनुराग बने खेल मंत्री तो रिजिजू नए कानून मंत्री, यह रही पूरी मंत्रियों की पूरी सूची

Modi Cabinet Reshuffle: पीएम मोदी की कैबिनेट में बुधवार को पहला सबसे बड़ा विस्तार किया गया।पीएम मोदी की टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई जबकि कई दिग्गज मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया।कैबिनेट विस्तार के साथ आज ही मंत्रालयों का बंटवारा भी किया गया। मनसुख मंडाविया को देश का नया स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दई गई, तो वहीं अनुराग ठाकुर को खेल और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया।

अश्वनी वैष्णव को को बनाया गया रेल मंत्री

अश्वनी वैष्णव को देश का नया रेल मंत्री बनाया गया है। पहले यह विभाग पियूष गोयल के पास था। अश्वनी को रेलवे के अलावा मिनिस्टर ऑफ़ आईटी कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी गई है।

धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए शिक्षा मंत्री

मोदी कैबिनेट में पहले पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे धर्मेन्द्र प्रधान को अब देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय के अलावा कौशल विकास का कार्यभार सौंपा गया है।

नागरिक उड्डयन मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया

कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग संभालेंगे पशुपति पारस

लोक जनशक्ति पार्टी से मंत्री बने पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले यह विभाग उनके भाई दिवंगत रामविलास पासवान संभालते थे।

मीनाक्षी लेखी को राज्य विदेश मंत्री की सौंपी गई जिम्मेदारी

नई दिल्ली से भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उन्हें संस्कृति मंत्रालय भी सौंपा गया है।

खेल मंत्री बनाए अनुराग ठाकुर

मोदी कैबिनेट में प्रमोशन पाने वालों में शामिल अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अनुराग ठाकुर को देश का नया युवा और खेल मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

कानून मंत्री बने किरेन रिजिजू

मोदी कैबिनेट में प्रमोशन पाने वालों में शामिल किरेन रिजिजू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है। इससे पहले वे खेल मंत्री की जिम्मेदारी संभालते थे, जबकि कानून मंत्री की जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद संभालते थे। हालांकि इस बार रविशंकर प्रसाद से इस्तीफा ले लिया गया है।

देश के नए श्रम मंत्री बने भूपेंद्र यादव

भाजपा में अब तक संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे भूपेंद्र यादव को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। भूपेंदे्र यादव को देश का नया श्रम मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें पर्यावरण मंत्रालय भी दिया गया है। इससे पहले पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रकाश जावडेकर संभाल रहे थे, लेकिन उन्हें इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है।

PM Modi allocated Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Amit Shah - Minister of Home Affairs & Minister of Cooperation, Rajnath Singh allocated Minister of Defence, Nirmala Sitharaman allocated Minister of Finance & Minister of Corporate Affairs: Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/qICSmJGPrl

एक नजर में देखिए किसे मिला कौन सा विभाग (कैबिनेट मंत्री)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी- कार्मिक, लोक शिकायत, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, परमाणु ऊर्जा और पेंशन मंत्रालय

1. राजनाथ सिंह - रक्षा मंत्री

2. अमित शाह - गृह मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन

3. नितिन जयराम गडकरी - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

4. निर्मला सीतारमण - वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री

5. नरेंद्र सिंह तोमर - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

6. डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर - विदेश मंत्री

7. अर्जुन मुंडा - जनजातीय मामलों के मंत्री

8. स्मृति जुबिन ईरानी - महिला एवं बाल विकास मंत्री

9. पीयूष गोयल - वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री

10. धर्मेंद्र प्रधान - शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री

11. प्रल्हाद जोशी - संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, और खान मंत्री

12. नारायण तातू राणे - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

13. सर्बानंद सोनोवाल - बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री

14. मुख्तार अब्बास नकवी - अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री

15. वीरेंद्र कुमार - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

16. गिरिराज सिंह - ग्रामीण विकास मंत्री, और पंचायती राज मंत्री

17. ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया - नागरिक उड्डयन मंत्री

18. रामचंद्र प्रसाद सिंह - इस्पात मंत्री

19. अश्विनी वैष्णव - रेल मंत्री, संचार मंत्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स-सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

20. पशुपति कुमार पारस - खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग मंत्री

21. गजेन्द्र सिंह शेखावत - जल शक्ति मंत्री

22. किरण रिजिजू - कानून और न्याय मंत्री

23. राज कुमार सिंह - विद्युत मंत्री, और ऊर्जा मंत्री

24. हरदीप सिंह पुरी - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, और आवास और शहरी मामलों के मंत्री

25. मनसुख मंडाविया - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, और रसायन और उर्वरक मंत्री

26. भूपेंद्र यादव - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, और श्रम और रोजगार मंत्री

27. महेंद्र नाथ पाण्डेय - भारी उद्योग मंत्री

28. पुरुषोत्तम रूपाला - मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

29. जी. किशन रेड्डी - संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री

30. अनुराग सिंह ठाकुर - सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले व खेल मंत्री

Allocation of portfolios among the following members of the Council of Ministers. pic.twitter.com/uJA9rfGWgQ