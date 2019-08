कैबिनेट बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर बोले, 2022 तक देश में 75 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ( Modi Cabinet) की बैठक खत्म हो गई। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में 24 हजार करोड़ की खर्च से 75 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। साथ ही 15 हजार 700 डॉक्टरों की भर्ती होगी। जावड़ेकर ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। अब गांवों में ज्यादा डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा गन्ना किसानों को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा।

मोदी सरकार से गन्ना किसानों को तोहफा

गन्ना किसानों को 60 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने के लिए सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। किसानों को 6 हजार 268 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि सीधे किसान के खाते में जाएगी।

Union Minister Prakash Javadekar: The Cabinet has approved 75 new medical colleges, to be established by 2021-22. This is a move to add 15,700 MBBS seats in the country. pic.twitter.com/UUsPnxEDtJ — ANI (@ANI) August 28, 2019

Union Minister Prakash Javadekar: The Union Cabinet has approved Sugar export policy for evacuation of surplus stocks during sugar season 2019-20; nearly 60 lakh tonnes sugar to be exported in this financial year pic.twitter.com/JeOcy0DTPf — ANI (@ANI) August 28, 2019

कोल माइनिंग में 100 फीसदी FDI-पीयूष गोयल

कैबिनेट बैठक में FDI पर भी चर्चा हुई है। कोल माइनिंग में 100 फीसदी की हिस्सेदारी को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोल क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी पूंजी निवेश की मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि पांच साल में पहले से 1.5 गुना फीडीआई देश में आया है।

गोयल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि '2014 से 2019 के बीच 286 अरब डॉलर का रिकॉर्ड FDI भारत में आया है। इससे पहले 5 सालों में यह आंकड़ा 189 अरब डॉलर था। 2018-19 के अंतरिम आंकड़ों में 64 अरब डॉलर का FDI आया।

The Union Cabinet allows 100% FDI in coal mining and associated infrastructure. https://t.co/sHg97aoaem — ANI (@ANI) August 28, 2019

इसके साथ ही डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया की तरह ही अब डिजिटल मीडिया में भी 26 प्रतिशत FDI को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय बैठक में सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी गई और यूएई में पीएम मोदी को मिले सम्मान के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी गई।

The Union Cabinet approves 26% foreign direct investment (FDI) in digital media with government approval. pic.twitter.com/32ITBrVnha — ANI (@ANI) August 28, 2019

गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Union Cabinet) में जम्मू-कश्मीर पर भी अहम फैसले होने की उम्मीद थी। लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से पहले राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर राज्य में 50 हजार नौकरियों का ऐलान किया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार- पिछले हफ्ते केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जम्मू-कश्मीर को लेकर श्रम, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के एक दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के साथ बैठक की थी। बता दें, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से लगातार बैठकें की जा रही थीं। नई व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे।