Modi Cabinet के फैसलेः किसान, छोटे कारोबी और रेहड़ी वालों के लिए बड़े ऐलान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ( Union Cabinet Meeting ) की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javdekar ), नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari ) और नरेंद्र सिंह तोमर ( Narendra Tomar ) ने कैबिनेट ( Modi Cabinet ) में लिये गये फैसलों के बारे में जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। किसानों ( Farmer ), मजदूरों ( Labour ) और छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखते रोड मैप तैयार किया गया है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10 हजार के कर्ज के साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम ( MSME ) की परिभाषा को बदला गया। इसके साथ एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार आया है।

Cabinet has approved modalities & road map for implementing two packages for MSMEs. Rs 20,000 crore package for distressed MSMEs and Rs 50,000 crore equity infusion through Fund of Funds: Nitin Gadkari pic.twitter.com/nZNxdw2M3a