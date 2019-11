मोदी कैबिनेट के मंत्री का खुलासा- सरकार कर रही है सोशल मीडिया पर नियंत्रण की तैयारी

नई दिल्ली। यो तो काफी लंबे वक्त से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मोदी सरकार सोशल मीडिया का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहती है। हालांकि अब यह कंफर्म हो गया है कि मोदी सरकार सोशल मीडिया पर नियंत्रण लगाएगी। बृहस्पतिवार को राज्यसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने इस बात की जानकारी दी।

दरअसल राज्यसभा में बृहस्पतिवार को एक प्रश्न पूछा गया कि क्या यह हकीकत है कि सरकार सोशल मीडिया को विनियमित करन के लिए या सोशल मीडिया के विनियमन के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है।

इस सवाल के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा, 'हां। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत परिभाषित मध्यवर्ती संस्थाएं हैं। उन्हें आईटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्था दिशानिर्देश) नियम, 2011 के तहत अधिसूचित नियत नियमों का पालन करना होगा।'

Sanjay Dhotre, MoS for Electronics & IT in Rajya Sabha: They have to follow certain due diligence as prescribed in the Information Technology (Intermediaries Guidelines) Rules, 2011 notified under section 79 of the IT Act. (2/2) https://t.co/zW3iXEeHgu