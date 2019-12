हैदराबाद गैंगरेप-मर्डर केस से केंद्र सरकार हैरान, सख्त कानून को लेकर कर दी बड़ी घोषणा

नई दिल्ली। पहले निर्भया, फिर कठुआ और अब हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ हुए गैंगरेप-मर्डर जैसे जघन्य अपराध को लेकर केंद्र सरकार सख्त रवैया एख्तियार करने वाली है। 27 वर्षीय पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले की निंदा करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि सरकार भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के लिए तैयार है।

सदन के उप नेता के तौर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी कार्य उतना अमानवीय नहीं हो सकता है, जितना कि हैदराबाद में हुई यह घटना है। उन्होंने कहा, "पूरा देश आहत हुआ है। सभी सांसदों ने इस घटना की निंदा की है और अपराध में शामिल अभियुक्तों को कठोर सजा देने की मांग की है।"

Defence minister rajnath singh in Lok Sabha on rape & murder of woman veterinary doctor: To control and eliminate such crimes against women, we are ready to make the kind of law which the entire House agrees to. https://t.co/yFtLdDZOVy