मोतीलाल वोरा हो सकते हैं कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष, इसके पीछे बड़ी वजह

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ( Congress President Rahul Gandhi ) ने बुधवार को अपने इस्तीफे को लेकर एक पत्र लिखा है। चार पन्नों के इस खत को उन्होंने ट्विटर के जरिये सार्वजनिक भी कर दिया। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ( congress leader motilal vora ) का नाम इस चर्चा में आगे चल रहा है। मोतीलाल वोरा का नाम सबसे आगे क्यों है इसके पीछे भी बड़ी वजह है। आईए जानते हैं...



जैसे ही राहुल गांधी के इस्तीफे की खबर सामने आई तो मीडिया रिपोर्ट्स में तुरंत मोतीलाल वोरा को अंतरिम अध्यक्ष बनने की खबरें चलने लगीं। धीरे-धीरे ये खबर जोर पकड़ने लगी लेकिन थोड़ी देर में ही इस खबर को लेकर मोतीलाल वोरा का बयान भी सामने आ गया।

Senior Congress leader Motilal Vora on reports that he will be the interim president of the party: I have no information about this. pic.twitter.com/SE6lZP5aHi