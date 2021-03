सांसद सौगत राय ने शोवा मजुमदार की मौत पर जताया दुख, कहा - पिटाई विवाद से TMC का कोई वास्ता नहीं

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में जीत हासिल करने को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला पहले से ज्यादा तेज हो गया है। ताजा मामले में बुजुर्ग महिला शोवा मजुमदार की मौत के बाद बीजेपी ने नेताओं की ओर से टीएमसी पर लगाए गए आरोपों को सांसद सौगत राय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

The 85-year-old woman who suffered from various ailments passed away today. I am very sorry about her death but it had nothing to with the altercation between her son, Gopal, and the TMC worker: TMC MP Saugata Roy (2/2)