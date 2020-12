सांसद सौगत राय बोले - नए कृषि कानूनों के खिलाफ है TMC, इसे वापस ले केंद्र सरकार

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर जारी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल से सांसद और टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बिल के खिलाफ है। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान इस कानून वापस लेने के मुद्दे पर अड़े हैं। किसान पीछे नहीं हटेंगे। मेरा अनुमान है कि केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले सकती है। उन्हेंने कहा कि कृषि कानूनों के अंतरराष्ट्रीय नतीजे सामने आ सकते हैं। ऐसा इसलिए कि मंगलवार को कनाडा के पीएम ने किसानों के आंदोलन खुलकर समर्थन किया है।

Agitating farmers are adamant for withdrawal of farm laws. I feel that the govt has to back-off. Also, these laws will have international repercussions. I saw in the news yesterday that Canada PM supports the farmers' movement. TMC is against farm laws: Sougata Roy, TMC leader https://t.co/Vf9jiyIRYe