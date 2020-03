सांसद और विधायक निधि का उपयोग कोरोना वायरस के खिलाफ कर सकेंगे सांसद-विधायक

नई दिल्ली

अभी तक सांसद और विधायक निधि का उपयोग सिर्फ स्थाई काम के लिए किया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सांसद—विधायक निधि का उपयोग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में भी किया जा सकेगा। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा की मांग पर प्रधानमंत्री के निर्देश पर बड़ा बदलाव हुआ है। जिसके तहत अब सांसद और विधायक अपने इलाकों में इस धनराशि से कोरोना से लड़ने के लिए फंड कर सकेंगे। सेनिटाइजर, मास्क और दूसरी चीजों की खरीदी के लिए पैसा रिलीज कर सकेंगे।

My appeal to PM to permit MPs to use their MPLAD funds to reach ppl through district administration . Need masks , sanitizers , medicines & food packets at least twice daily for lacs of men , women & children. Allow public funds to be used for ppl. @PMOIndia @MVenkaiahNaidu — Vivek Tankha (@VTankha) March 24, 2020

दरअसल, अभी तक सांसद और विधायक निधि का उपयोग स्थाई कामों के लिए होता है, जिनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कामों के लिए पैसा दिया जाता था। लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि इस निधि का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ने में करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसके बाद सरकार ने तत्काल संशोधन करते हुए इस निधि का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल करने की आजादी दे दी है। इस पैसे का उपयोग सेनिटाइजर, मास्क, अस्पताल में दवा खरीदी से लेकर दूसरी चीजों के लिए किया जा सकेगा।

MPLAD funds can be used only for permanent work. Rechecked with district & state authorities. Not permitted to purchase & supply disposable & consumables unless allowed / clarified. Page 53 MPLAD guidelines. This info is for ppl who comment without knowledge of rules. — Vivek Tankha (@VTankha) March 24, 2020

Thanks GOI & PM for responding to our request to relax MPLAD rules permitting MPs to use public funds in the war against Corona. This battle is everyone’s responsibility. ⁦@PMOIndia⁩ ⁦@WHO⁩ pic.twitter.com/cNdaEz9VgI — Vivek Tankha (@VTankha) March 24, 2020

हर सांसद को पांच करोड़ और विधायक को दो करोड़

देश में अभी सांसदों को हर साल पांच करोड़ रुपए सांसद निधि के तौर पर मिलते हैं। जबकि राज्यों में विधायकों को दो करोड़ रुपए मिलते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में यह राशि अलग—अलग भी है। अब यह सांसद विधायक अपने इलाकों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आर्थिक सहयोग कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री ने एक माह की सेलरी दी

मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से लड़ाई के लिए नया फंड बनाने की बात कही है। इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी एक महीने की सेलरी इस फंड में देने का ऐलान किया है। इसके बाद माना जा रहा है कि विधायक और सांसद इसके लिए पैसा दे सकते हैं। उसके बाद कर्मचारी और फिर आम आदमी इसमें सहयोग कर सकेंगे।