एंटीलिया केसः पीपीई किट में वाजे तो नहीं! शिवसेना ने ऐसे ली बीजेपी की चुटकी

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में गिरफ्तार किए गए सचिन वाजे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मुंबई पुलिस ने भी वाजे को निलंबित कर दिया है। उधर सचिन वाजे ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है।

वाजे ने कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की और इस गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। वहीं सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर अब सियासत तेज हो गई है। शिवसेना ने इस गिरफ्तारी के बहाने बीजेपी पर तंज कसा है।

NIA is probing if Mumbai Police officer Sachin Waze was present at the spot (near Antilia where the Scorpio was abandoned) on the night of the incident: NIA Sources