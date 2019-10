POK में आतंकी शिविर तबाह करें मेट्रो के अफसर, मुंबई के पेड़ों पर करें मेहरबानी: ​आदित्य

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के चलते देश में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी हैं। राज्य में भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन के बावजूद दोनों दलों के नेताओं के सुरों में बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है।

चुनाव से ऐन पहले दोनों पार्टियों ने पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा उठाया है।

शिवसेना ने जहां आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है, वहीं भाजपा ने कनेक्टेविटी के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट को बेहद जरूरी बताया है।

खुलासा! चांद पर पाए गए मानव जैसे पैरों के निशान, जब सच आया सामने ने तो...

The @ShivSena ‘s @sheetalmhatre1 ji & Shubha Raul ji at Aarey. Even @prabhu_suneel ji has been standing up for it with the citizens. Wonder why @MumbaiMetro3 is treating Mumbaikars like criminals and not listening to sensible demand of sustainable development. https://t.co/ZdjF8ttKTk — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 4, 2019

यहां तक कि सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद कई बार आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के निर्माण को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई है।

आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए आरे के जंगलों के कम से कम 2700 पेड़ काटे जा सकते हैं। वहीं, शिवसेना नेता और मुंबई की वर्ली सीट से उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि शिवसेना इस फैसले से सहमत नहीं हैं। आदित्य ने एक साथ कई ट्वीट जारी कर पेड़ों की कटाई को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को घेरा।

चंद्रयान-2 से ज्यादा सफल था ISRO का मिशन मंगलयान! मंगल की अब तक भेजी 1000 से अधिक तस्वीर

A project that should be executed with pride, the Metro 3, @MumbaiMetro3 has to do it in the cover of the night, with shame, slyness and heavy cop cover.

The project supposed to get Mumbai clean air, is hacking down a forest with a leopard, rusty spotted cat and more — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 4, 2019

अपने ट्वीट में आदित्य ठाकरे ने लिखा कि मुंबई मेट्रो-3 की आड़ में जिस तरह से हरे—भरे पेड़ों की बली चढ़ाई जा रही है, वह कोरी धूर्तता और बेहद शर्मनाम है।

इस दौरान उन्होंने यह भी लिखा कि इससे अच्छा तो यह रहेगा कि इन अफसरों का तबादला पीओके में कर दिया जाए, ताकि पेड़ों को काटने के स्थान पर ये आतंकी शिविरों को तबाह कर सकें।

हरियाणा: भाजपा ने टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को आदमपुर से दिया टिकट, इतना है फैन फोलोइंग

Finally a project I was working closely on with Minister @iramdaskadam ji who initiated the plastic ban, has been approved by the Cabinet. I’m extremely happy that this focused ban on single use plastics will take effect soon. This was needed to protect our environment (1/2) — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 15, 2018

यहां तक कि सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद कई बार आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के निर्माण को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई है।

आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए आरे के जंगलों के कम से कम 2700 पेड़ काटे जा सकते हैं।

वहीं, शिवसेना नेता और मुंबई की वर्ली सीट से उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना इस फैसले से सहमत नहीं हैं।

आदित्य ने एक साथ कई ट्वीट जारी कर पेड़ों की कटाई को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को घेरा।

@MumbaiMetro3 Shame !!

Entry into Aarey has been blocked even for Best buses and even residents,if this Shameful act is giving you so much fear why the hell are you even performing it.#SaveAarey@AUThackeray — Ankit Prabhu (@prabhu_ankit) October 4, 2019

अपने ट्वीट में आदित्य ठाकरे ने लिखा कि मुंबई मेट्रो-3 की आड़ में जिस तरह से हरे—भरे पेड़ों की बली चढ़ाई जा रही है, वह कोरी धूर्तता और बेहद शर्मनाम है।

इस दौरान उन्होंने यह भी लिखा कि इससे अच्छा तो यह रहेगा कि इन अफसरों का तबादला पीओके में कर दिया जाए, ताकि पेड़ों को काटने के स्थान पर ये आतंकी शिविरों को तबाह कर सकें।